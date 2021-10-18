خرج إلى استراحة زملائه ولم يعد.. أسرة “مباركي” تناشد بالبحث عن ابنهم

تناشد أسرة المواطن المفقود بدر عبد الله مباركي (30 عامًا) بنداء استغاثة للجهات المعنية، بتكثيف عمليات البحث عنه، بعدما غادر المنزل إلى استراحة زملائه منذ 15 يوماً.
وقال شقيق المفقود محمد مباركي لـ”أخبار 24″ إن شقيقه غادر إلى الاستراحة فجر يوم (السبت) ما قبل الماضي في حي السعيدات في تبوك دون عودة، مشيرًا إلى أنه كان يتواجد برفقة زملائه ثم غادر واختفى حينها.
وبين مباركي، أن المفقود كان يرتدي قميصا أبيض وبنطالا بيج، وأنه لم يسبق له أن تغيب، ولا يعاني أي أمراض جسدية أو نفسية أو عقلية.
وأوضح أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًا عنه، مناشدين الجميع بمساعدتهم في عملية البحث، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان وجوده التواصل معهم على الرقم: (0557385003) أو تبليغ أقرب مركز للشرطة.