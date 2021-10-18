نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الموارد البشرية” تنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7 آلاف وافد بالرياض
18/10/2021   10:51 م

“الموارد البشرية” تنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7 آلاف وافد بالرياض

+ = -
898

أنهت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الماضي إجراءات الخروج النهائي لـ 7.3 ألف وافد من الجنسيات الآسيوية والعربية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع ترحيل الرسوم على صاحب العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الإدارة أنهت في المدة نفسها طلبات مستحقات 71 متوفى من العمالة بمبلغ 961 ألف ريال، بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية، التي تشمل استقبال بلاغات التغيُّب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7 آلاف وافد بالرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180299.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.