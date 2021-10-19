شاهد.. إحباط محاولات تهريب أكثر من طن حشيش و66 طنًا من القات في جازان وعسير ونجران

تمكّنت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و276 كيلوجراماً من الحشيش المخدر و66 طنًا و464 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها.
وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه تم ضبط 150 متهمًا بمحاولات التهريب، منهم 47 مواطنًا، و103 متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم 89 من الجنسية الإثيوبية، و10 من الجنسية اليمنية، و3 من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإريترية.
وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.
إحباط محاولات تهريب (1.276) طن من الحشيش المخدر وأكثر من (66) طنًا من القات المخدر في مناطق جازان وعسير ونجران.
#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/SQoW0BZqrj
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 19, 2021
وفق “أخبار 24”.