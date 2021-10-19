انخفاض نسبة المباني المستأجرة.. أمير المدينة يتفقد مشاريع تعليمية مُنفذة

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، عددا من المشاريع التعليمية الجديدة المنفذة بالمنطقة، والتي انخفضت فيها نسبة المباني التعليمية المستأجرة بالمنطقة من 46% إلى 22%.
ويأتي ذلك ضمن مُبادرة “طيبة بلا مبانٍ مستأجرة” التي انطلقت عام 1439هـ، حيث تم تنفيذ تلك المشاريع في أحياء “شوران والتلال والهجرة” والتي شملت تنفيذ مشاريع تعليمية للطفولة المبكرة ومدارس جديدة، إلى جانب معالجة المشاريع المتعثرة.
وافتتح أمير المنطقة مجمع لبيد بن ربيعة للطفولة المبكرة، الذي يخدم 3 أحياء كبيرة بالمنطقة، كما شهد خلال الزيارة تسليم شركة “تطوير” 16 مشروعًا للفصول الإضافية المنتهية لمعالجة الكثافة الطلابية في 8 أحياء في المدينة، وغيرها من المشروعات التعليمية. وفق “أخبار 24”.