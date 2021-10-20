بالفيديو.. مختص يوضح كيفية التعامل مع الحـوادث المرورية ويشدد على تجنب هذا السلوك

أوضح أخصائي الخدمات الطبية الطارئة محمد القرني، كيف يمكن التعامل مع الحـوادث المرورية التي تحدث في الطرقات، والطريقة الصحيحة في التعامل معها.
وقال القرني إنه يجب عند وقوع الحـادث الاتصال بمركز العمليات الموحدة (911)، وإبلاغه بتفاصيل الحـادثة من حيث عدد السيارات وأعداد المصابين والإصـابات الحرجة.
وأضاف في لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب تجنب التجمهر حول موقع الحـادث، لأن ذلك يعيق عمل فرق الإسعاف ورجال المرور. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة تجنب الوقوف بغرض التصوير؛ حيث إن ذلك قد يتسبب في تأخر وصول المريض للمستشفى، مطالباً الجميع بأن يضع نفسه مكان المصاب وذويه ولا يكون عائقاً في حصوله على الرعاية المناسبة.
محمد القرني .. أخصائي خدمات طبية طارئة : هكذا يجب التعامل مع الحـوادث المرورية بالطرقات .. وحذار من هذا التصرف #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Ixxy2ncMA8
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 19, 2021