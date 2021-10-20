بالفيديو.. “هل ترغب بالزواج أم خائف من أم العيال”.. هكذا مازح الملك فهد مريضاً شفي من العمى

نشر حساب الملك فهد على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لزيارة الراحل الملك فهد لمريض منوم بأحد المستشفيات.
وأوضح الفيديو الملك فهد وهو يطمئن على صحة مريض شُفي من العمى الذي أصيب به قبل 35 عامًا.
ومازح الملك فهد المريض، قائلًا: “الآن إذا أردت خطبة امرأة تقبلك.. هل تريد الزواج أم خائف من أم العيال؟”، لتتعالى ضحكات الموجودين في غرفة المريض، قبل أن يؤكد الملك فهد أن هذا ليس تحريضًا على الزواج من أخرى.
#الملك_فهد رحمه الله يمازح أحد المرضى في المستشفى “هل تريد الزواج أو خايف من أم العيال..
إلى جانب روح القيادة والحكمة اللتان تمتع بهما “الفهد” تتجلى إنسانيته وعفويته رحم الله هذا القائد العظيم. pic.twitter.com/lgGhaL0SpF
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) October 19, 2021
وفق “أخبار 24”.