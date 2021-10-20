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أخبار محلية > بالفيديو.. “هل ترغب بالزواج أم خائف من أم العيال”.. هكذا مازح الملك فهد مريضاً شفي من العمى
20/10/2021   8:22 ص

بالفيديو.. “هل ترغب بالزواج أم خائف من أم العيال”.. هكذا مازح الملك فهد مريضاً شفي من العمى

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نشر حساب الملك فهد على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لزيارة الراحل الملك فهد لمريض منوم بأحد المستشفيات.

وأوضح الفيديو الملك فهد وهو يطمئن على صحة مريض شُفي من العمى الذي أصيب به قبل 35 عامًا.

ومازح الملك فهد المريض، قائلًا: “الآن إذا أردت خطبة امرأة تقبلك.. هل تريد الزواج أم خائف من أم العيال؟”، لتتعالى ضحكات الموجودين في غرفة المريض، قبل أن يؤكد الملك فهد أن هذا ليس تحريضًا على الزواج من أخرى.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “هل ترغب بالزواج أم خائف من أم العيال”.. هكذا مازح الملك فهد مريضاً شفي من العمى

أخبار محلية
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