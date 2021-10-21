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أخبار محلية > بالفيديو : هل يجوز دفع الزكاة للأخ الذي يحتاج المال للزواج؟.. الشيخ الشثري يجيب
21/10/2021   2:36 م

بالفيديو : هل يجوز دفع الزكاة للأخ الذي يحتاج المال للزواج؟.. الشيخ الشثري يجيب

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أن الزكاة التي يدفعها الشخص لأخيه يُشترط فيها ألا يكون الدافع ممن يرث المدفوع له لو قُدر موته.

وأوضح، في حديثه لبرنامج “فتاوى” على قناة السعودية”، أن الشخص الذي يرث غيره يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله إذا كان محتاجا.

وبيّن أن الأخ إذا كان يرث أخاه عند وفاته لكونه لا أبناء ذكور له والوالد غير موجود، يجب أن يعينه على زواجه ولا يجوز أن يدفع له من زكاته.

وأضاف: “إذا كان لا يرثه لوجود الوالد وله أبناء ذكور فلا حرج في دفع الزكاة إليه لمساعدته على الزواج”.

بالفيديو : هل يجوز دفع الزكاة للأخ الذي يحتاج المال للزواج؟.. الشيخ الشثري يجيب

أخبار محلية
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