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أخبار محلية > بعد تحديثات “وقاية”.. مدارس تلغي الحضور بنظام المجموعات ابتداءً من الأحد المقبل
22/10/2021   6:19 ص

بعد تحديثات “وقاية”.. مدارس تلغي الحضور بنظام المجموعات ابتداءً من الأحد المقبل

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تعتزم المدارس المتوسطة والثانوية ذات الكثافة القليلة والمتوسطة، إلغاء نظام المجموعات بالنسبة لحضور الطلاب ابتداءً من يوم (الأحد) المقبل.

وجاءت تلك الخطوة بعدما أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية”، تحديثين للبروتوكولات الخاصة بالتعليم العام والعالي، بينها تقليص حد التباعد إلى 30 سم بين الطاولات.

وتواصل المدارس ذات الكثافات العالية العمل بنظام المجموعات؛ لحين صدور تحديثات جديدة تتعلق بالحضور الكلي للطلاب والطالبات. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت مع بداية العام الدراسي الحالي نظام تقسيم الطلاب والطالبات إلى مجموعتين، وذلك حسب تصنيفات الفصول والمدارس التي أقرتها في إطار الحد من انتشار “كورونا”.

بعد تحديثات “وقاية”.. مدارس تلغي الحضور بنظام المجموعات ابتداءً من الأحد المقبل

أخبار محلية
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