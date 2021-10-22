“الله يحفظك”.. عبارة تكتب على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.. فما قصتها؟

كشفت دارة الملك عبدالعزيز قصة عبارة “الله يحفظك” المكتوبة على جميع الطائرات المدنية والعسكرية في المملكة، وما سبب كتابة تلك العبارة على الطائرات.
وأوضحت الدارة أن القصة تعود لعام 1419 هـ أثناء استلام آخر دفعة من طائرات (F15S) في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، وكان في استقبال الطائرات الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأضافت أن الملك عبدالله الذي كان حينها ولياً للعهد، طلب قلماً وكتب تلك العبارة على إحدى الطائرات، وعندما تولى الحكم اعتمدت عبارة “الله يحفظك” على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.
وفق “أخبار 24”.