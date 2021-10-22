نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الله يحفظك”.. عبارة تكتب على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.. فما قصتها؟
22/10/2021   6:19 ص

“الله يحفظك”.. عبارة تكتب على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.. فما قصتها؟

+ = -
2042

كشفت دارة الملك عبدالعزيز قصة عبارة “الله يحفظك” المكتوبة على جميع الطائرات المدنية والعسكرية في المملكة، وما سبب كتابة تلك العبارة على الطائرات.

وأوضحت الدارة أن القصة تعود لعام 1419 هـ أثناء استلام آخر دفعة من طائرات (F15S) في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، وكان في استقبال الطائرات الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأضافت أن الملك عبدالله الذي كان حينها ولياً للعهد، طلب قلماً وكتب تلك العبارة على إحدى الطائرات، وعندما تولى الحكم اعتمدت عبارة “الله يحفظك” على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.

"الله يحفظك".. عبارة تكتب على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.. فما قصتها؟

وفق “أخبار 24”.

“الله يحفظك”.. عبارة تكتب على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.. فما قصتها؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180840.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.