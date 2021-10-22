تعرف على تفاصيل فعاليات “الترفيه” في مناطق المملكة هذا الأسبوع

بعد حفل استعراضي كبير أمس الأربعاء والذي شهد حضور 750 ألف شخص، أعلن رئيس هيئة الترفيه افتتاح موسم الرياض 2021م، في أمسية استمتع بها الحضور، وتابع 250 ألفاً منهم حفل الفنان العالمي “بيت بول”.
وشهد اليوم الخميس الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي وفعالية WWE (محمد عبده أرينا – بوليفارد)، على أن تتوالى الفعاليات يومياً، ومنها انطلاق كومبات فيلد والمربع وونتر وندرلاند ورياض سفاري.
نستعرض فيما يلي مواعيد الفعاليات وتفاصيلها.
1- فعالية RUSH
تنطلق فعالية RUSH غداً الجمعة 22 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 26 أكتوبر وتبدأ الساعة 4 مساء في واجهة الرياض، حيث توفر لـ “القيمرز” جوا خاصا بهم بألعاب ومسابقات وكوسبلاي وتحديات كبيرة، وفي حالة التباري مع آخر هناك جوائز كبرى.
2- واجهة الرياض
تنطلق واجهة الرياض السبت 23 أكتوبر، والتي تتضمن هذا العام فعاليات مهرجان الرياض للألعاب ومعرض العطور، ومعرض المجوهرات، ومعرض الإنمي السعودي و”آت هاك” وأنا عربية، وRUSH.
3- كومبات فيلد
تنطلق فعالية كومبات فيلد يوم السبت 23 أكتوبر وحتى الأربعاء 16 مارس 2022، حيث يعيش المشاركون رحلة من العصور الوسطى لمنطقة الكاوبوي وفي ميادين البينتبول والآيباتل، وفي منطقة بارود للتعرف على تاريخ الأسلحة، وميدان خط النار والرماية وتنتهي في منطقة التيك زون، للألعاب التقنية.
4- انطلاق المربع
سيكون انطلاق المربع في يوم الأحد 24 أكتوبر، ليعيش الزوار تجربة مميزة في مطاعم ومقاهٍ عالمية لأول مرة في المملكة.
5- مسرحية “سلام مربع” لمحمد هنيدي
يقدم الفنان المصري محمد هنيدي، مسرحية جديدة في 26 أكتوبر باسم “سلام مربع” على مسرح بكر الشدي في البوليفارد، ويشارك هنيدي في بطولة المسرحية كل من الفنانين: أيتن عامر ومحمد ثروت ومحمد محمود.
6- ونتر وندرلاند
تجتذب مدينة ملاهي “ونتر وندرلاند” والتي تنطلق الثلاثاء القادم 26 أكتوبر، زوارها بألعاب جديدة لأول مرة في العالم وفي المملكة في مدينة كوكوميلون المكان المثالي للعب والتسلية والتعلم، ليكتشفوا تفاصيلها ويستمتعوا باللعب في أركان المدرسة والمزرعة والملعب والمنزل والباص.
7-رياض سفاري
تنطلق فعالية رياض سفاري يوم الأربعاء 27 أكتوبر مع الحيوانات الأليفة والمناطق التفاعلية، وستكون رحلة السفاري بوسائل مختلفة، إضافة إلى العروض الحيّة والمسارح.
8- تجارب ميدان سهام
يقدم ألعابًا ترفيهية عائلية مع مقاعد خارجية، في الدرعية، ويشمل ذلك تجربة الرمي بالقوس والسهم في الرياض على منصة “سبليفت”، ويسمح بدخول الأطفال من عمر 5 سنوات.
9- متحف السعادة
متحف السعادة بالرياض هو بوب – أب تفاعلي يحتوي على غرف بأفكار مختلفة ومشوقة والعديد من لحظات السلفي المميزة، ويبدأ في استقبال الزوار من 4 م حتى 12 ص، ما عدا الجمعة والسبت من 2 م – 12 ص.
10- مهرجان نيلوفر سيهات
يجمع المهرجان المقام بالقطيف عروضًا حية للخدع البصرية، مع ألعاب حركية، ومسابقات ومقابلات فنية وثقافية، وفرق شعبية للأناشيد والعزف الحي، والألعاب الهوائية والرماية والمتاهة، وركن السيارات والدراجات النارية، مع الاستمتاع بأشهى المأكولات من أركان الأطعمة والقهوة الشعبية.
11- مهرجان عروس الشمال الترفيهي
يتضمن تحديات متنوعة ومسابقات للأطفال والعوائل بألعاب كهربائية وهوائية ممتعة، إضافةً إلى جلسات متعددة ومطاعم وكافيهات تقدم العديد من الأصناف الشهية، وذلك في حديقة مخطط الأمير مقرن في حائل.
وفق “أخبار 24”.