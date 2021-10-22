حققت مراكز متقدمة في الهندسة النووية.. مبتعثة تروي كيف اجتازت الصعوبات التي واجهتها باليابان

كشفت المبتعثة حنين الزهراني، عن أبرز الصعوبات التي واجهتها خلال فترة دراستها في اليابان، وكيف تمكنت من التغلب عليها، الأمر الذي ساعدها على تحقيق المراكز الأولى في تخصص الهندسة النووية بجامعة طوكيو.
وأوضحت خلال لقائها في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أن المجتمع الياباني يختلف عن أي مجتمع آخر كالأمريكي، لأنه مجتمع محافظ ويتسم مواطنوه بالخجل الشديد وعدم الانفتاح بسهولة مع الآخرين ما يجعل من الصعوبة اجتياز تلك الحواجز. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهتها في اليابان تعلم اللغة، إلى جانب تثقيف النفس حول الثقافة اليابانية، مبينة أن عدم تفهم شخصية اليابانيين الخجولة من الممكن أن تخلق شعورا بالنفور منهم.
فيديو | كيف استطاعت “حنين الزهراني” التغلب على صعوبات الدراسة في #اليابان وتحقيق المراكز الأولى في تخصص الهندسة النووية؟#الراصد pic.twitter.com/qbp75ciEv4
— الراصد (@alraasd) October 21, 2021