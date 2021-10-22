حذرت خطب الجمعة في عموم مناطق المملكة من الأحزاب والتنظيمات الإرهابية، وأبرزها التنظيم السروري الإرهابي.
وأشار الخطباء، اليوم، إلى بداية التنظيم السروري، الذي نشأ من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وحرض على الخروج على ولاة الأمر، والتفريق بين جماعة المسلمين.
وأكدوا أن صفات المنتسبين للتنظيم الغلو والتطرف، والتهوين من مسألة الخروج على حكام المسلمين، والطعن في كبار العلماء، إضافة لربطهم الشباب بالكتب الفكرية المنحرفة التي تهدف إلى التهييج والتكفير.
ولفتوا إلى أن المنتمين للتنظيم حرصوا على تحريض الشباب على القتال تحت مسمى الجهاد، حتى زجوا بهم إلى أحضان الجماعات التكفيرية كتنظيم القاعدة وداعش والنصرة.
وشددوا على ضرورة الوقوف مع الدولة، والالتفاف حول العلماء الراسخين، لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات. وفق “أخبار 24”.