بالصور.. تفاصيل العثور على جثـة “القرني” مفقود حرب “عاصفة الصحراء” قبل 30 عامًا

روى قريب الشهيد عبدالله القرني والمفقود منذ 30 عاما في حرب “عاصفة الصحراء”، تفاصيل العثور على جثـة عمه بإحدى المقابر الجماعية.
وكشف عبدالله القرني (ابن أخي الشهيد) لـ”أخبار 24″، أن عمه أُسر من الجيش العراقي عام 1991م، وأودع كأسير في السجن 13 عاما كانت خلالها تصل لهم أخباره عن طريق الصليب الأحمر الدولي لشؤون الأسرى، حيث كانوا يبلغونهم بأنه على قيد الحياة حينها.
وأوضح أنه بعد سقوط النظام العراقي السابق والتغييرات السياسية بالعراق فقدوا الوصول لأي معلومة عن عمه، مشيرًا إلى أنه عقب ذلك وصل فريق طبي أخذ عينات لـدم والده وجدته لوالده قبل وفاتهما رحمهما الله لإجراء تحليل DNA للمساعدة بالبحث عن عمه.
وكشف القرني أن زوجة عمه، ووالده، وجدته لوالده توفوا جميعهم وكانوا ينتظرون الأخبار عن عمه المفقود، مضيفاً أن جدته توفيت قبل خمس سنوات، وكانت متأملة بعودة ابنها أو سماع خبر عنه، حيث كانت تردد أنه سيعود وأنه ما زال حيا.
وذكر القرني أنه قبل شهر من الآن وصلت لهم معلومات بالعثور على جثـة عمه في إحدى المقابر الجماعية، والتي تفيد بأنه توفي في عام 1426هـ، أي قبل ما يقارب 17 عاما.
جدير بالذكر أنه بعد جهود حكومة المملكة والخارجية الكويتية والتنسيقات المستمرة تم وصول جثـة الشهيد عبدالله القرني أمس الخميس لجدة، حيث دُفن في مقبرة شهداء الحرم بمكة.