نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متاحة بفايزر وقريبًا موديرنا.. “الصحة” توضح حقائق خاصة بالجرعة التنشيطية للقاح كورونا
22/10/2021   9:38 م

متاحة بفايزر وقريبًا موديرنا.. “الصحة” توضح حقائق خاصة بالجرعة التنشيطية للقاح كورونا

+ = -
1002

استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، عددًا من الحقائق الخاصة بالجرعة التنشيطية للقاح كورونا.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية تُعطى بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية، كما أكدت أن هذه الجرعة متاحة للفئات العمرية من 18 عامًا فما فوق، مشددة على أهميتها لفئة كبار السن، بسن 60 عامًا وما فوق.

وأكدت أن لقاح “فايزر – بيونتيك” هو اللقاح المتاح حاليًا للجرعة التنشيطية، وذلك بغض النظر عن نوع اللقاح الذي حصل عليه المستفيد بالجرعتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة لقاح موديرنا قريبًا.

وذكرت وزارة الصحة أن الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية لا تختلف عن الأعراض التي تصاحب الجرعات السابقة، موضحة أن التعافي من الإصابة بكورونا لا يغني عن أخذ هذه الجرعة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أهمية هذه الجرعة في تنشيط المناعة بعد مرور 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية، خاصة في ظل وجود متحور “دلتا”.

متاحة بفايزر وقريبًا موديرنا.. “الصحة” توضح حقائق خاصة بالجرعة التنشيطية للقاح كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180955.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.