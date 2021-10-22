متاحة بفايزر وقريبًا موديرنا.. “الصحة” توضح حقائق خاصة بالجرعة التنشيطية للقاح كورونا

استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، عددًا من الحقائق الخاصة بالجرعة التنشيطية للقاح كورونا.
وأوضحت أن الجرعة التنشيطية تُعطى بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية، كما أكدت أن هذه الجرعة متاحة للفئات العمرية من 18 عامًا فما فوق، مشددة على أهميتها لفئة كبار السن، بسن 60 عامًا وما فوق.
وأكدت أن لقاح “فايزر – بيونتيك” هو اللقاح المتاح حاليًا للجرعة التنشيطية، وذلك بغض النظر عن نوع اللقاح الذي حصل عليه المستفيد بالجرعتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة لقاح موديرنا قريبًا.
وذكرت وزارة الصحة أن الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية لا تختلف عن الأعراض التي تصاحب الجرعات السابقة، موضحة أن التعافي من الإصابة بكورونا لا يغني عن أخذ هذه الجرعة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أهمية هذه الجرعة في تنشيط المناعة بعد مرور 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية، خاصة في ظل وجود متحور “دلتا”.
حقائق عن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا (كوفيد-19). pic.twitter.com/JO2FJIZ6HF
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 22, 2021