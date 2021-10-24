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أخبار محلية > “السعودية لإعادة التدوير”: المملكة ستعتمد على التحول عن المرادم بنسبة 95% بحلول 2035
24/10/2021   7:16 ص

“السعودية لإعادة التدوير”: المملكة ستعتمد على التحول عن المرادم بنسبة 95% بحلول 2035

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استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المهندس زياد الشيحة، اليوم (السبت)، جهود المملكة في مجال التحول عن مرادم النفايات.

وقال، خلال لقائه مع قناة “العربية”، على هامش النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، إن المملكة تستهدف إيجاد منظومة اقتصاد دائري توفر ما لا يقل عن 77 ألف وظيفة، وتضخ من 100 إلى 120 مليار ريال في الاقتصاد.

وأوضح أن المملكة ستعتمد بنسبة 95% على التحول عن المرادم بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة 5% في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحولًا معاكسًا ستكون له آثار إيجابية على البيئة والاقتصاد. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أطلق، في وقت سابق من اليوم، الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة، وذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء.

“السعودية لإعادة التدوير”: المملكة ستعتمد على التحول عن المرادم بنسبة 95% بحلول 2035

أخبار محلية
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