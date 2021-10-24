ما الخصائص التي يُنصح باتباعها عند اختيار النظارات الشمسية؟.. “الغذاء والدواء” توضح

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن النظارات الشمسية صممت للوقاية من أشعة الشمس الضارة، ومنها الأشعة فوق البنفسجية.
وأوضحت أن الأشعة فوق البنفسجية هي إشعاع ضوئي يتراوح طوله الموجي بين (100- 400) نانومتر، حيث تعد الشمس المصدر الرئيسي له، لافتة إلى أن التعرض للشمس على المدى البعيد يزيد من خطورة الإصابة بالماء الأبيض وملتحمة العين وسرطان العين.
ونصحت الهيئة باستخدام النظارات الشمسية لحماية العين ومنع ضرر هذا الإشعاع، لافتة إلى 3 خصائص رئيسية يُنصح باتباعها عند شراء النظارة، حيث يفضل أن تحجب 100% من الأشعة البنفسجية، وأن تكون نظارة ذات إطار كبير تغطي عدساتها العين بشكل كامل، كما أنه لا يشترط أن تكون النظارات الشمسية ذات الألوان الغامقة أو الأسعار المرتفعة أكثر حماية. وفق “أخبار 24”.