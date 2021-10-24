تعرّف على مسميات المهن المستهدفة بالتوطين في مجالي التسويق والسكرتارية وموعد تنفيذ القرار

أوضح الدليل الإجرائي الخاص بقصر العمل على السعوديين في مهن التسويق، والمهن الإدارية المساندة، التي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، اليوم (الأحد)، قرارين جديدين بتوطينها المسميات بالتفصيل.
وتضمن قرار توطين مهن التسويق المسميات الوظيفية الآتية: خبير مبيعات تسويق، ومدير تسويق، ومدير المعلومات التجارية والأبحاث التسويقية، واختصاصي تصوير فوتوغرافي، واختصاصي تسويق، ومدير إدارة الدعاية والإعلان، ومحرر دعاية نشر، ومصمم دعاية وإعلان، ووكيل دعاية وإعلان، ومصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية، وفنان إعلانات تجارية، ومدير الدعاية والعلاقات العامة، ومحرر إعلانات.
أما قرار توطين المهن الإدارية المساندة فاشتمل على مهن: مترجم، ومترجم فوري، وأخصائي لغات، وأمين مخزن، وسكرتير، وسكرتير وكاتب اختزال، وسكرتير تنفيذي، وكاتب إدخال بيانات.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرارين الوزاريين الملزمين بتوطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة من يوم 7/ 10/ 1443هـ، الموافق 8/ 5/ 2022م. وفق “أخبار 24”.