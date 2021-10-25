قيمتها 20 مليون ريال.. قطعة أرض تثير خلافاً بين وزارة الرياضة وأحد المواطنين في عسير

ذكرت مصادر أن مكتب وزارة الرياضة بمنطقة عسير رفع خطاباً إلى الجهات المختصة بالمنطقة بعد التعدي على قطعة أرض تخصه على الطريق الرئيسي “بيشة – خميس مشيط”، من قبل أحد المواطنين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن المكتب امتلك الأرض التي تبلغ مساحتها 250 ألف م2 وتقدر قيمتها بـ20 مليون ريال بموجب صك شرعي صادر منذ عام 1408هـ، مشيرةً إلى أنه حوّل ملكيتها إلى نادي بيشة الرياضي من أجل بناء وتجهيز منشأة عليه.
ولفتت إلى أن الأمر أثار جدلاً بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملكيتها، بعدما أزيلت الحواجز الأسمنتية في إجازة نهاية الأسبوع، وادّعى أحد المواطنين ملكيته للأرض بموجب صك شرعي سيقدمه للجهات المختصة في الوقت المناسب. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الجهات المختصة في بيشة سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة من له حق امتلاك قطعة الأرض، ومدى وجود شبهة صكين على موقع واحد، ومن ثم الرفع بالنتائج إلى إمارة المنطقة لاتخاذ اللازم.