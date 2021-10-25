“الغذاء والدواء” تعتزم فحص عينات الأغذية والمياه المعبأة بالمختبرات الخاصة

أفادت مصادر بأن قطاع الصحة ف يعتزم إحالة منتجات مصانع الغذاء والأعلاف والمياه المعبأة للمختبرات الخاصة لتحليلها؛ وذلك بهدف تطبيق خطة للرقابة الذاتية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن تلك الخطوة جاءت استناداً إلى المادة 22 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي نصّت على جواز استعانة الهيئة بجهات حكومية أو خاصة لأداء بعض مهامها.
ولفتت إلى أن الهيئة تواصل التأكيد على مصنعي الأغذية والمياه المعبأة والأعلاف بضرورة الالتزام باتباع المواصفات اللازمة لكل منتج والتحاليل الروتينية الخاصة بكل مصنع. وفق “أخبار 24”.