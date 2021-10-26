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اخبار رياضية > بالفيديو.. اختتام أعمال الجمعية العمومية الـ25 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية
26/10/2021   12:03 م

بالفيديو.. اختتام أعمال الجمعية العمومية الـ25 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية

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اختتمت مساء اليوم أعمال الجمعية العمومية الـ25 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية التي استمرت على مدى يومين في جزيرة كريت اليونانية، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وعقد “الفيصل” على هامش الاجتماع عدداً من اللقاءات حيث التقى بنظيره القطري الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وبرئيسة اللجنة الأولمبية الأمريكية سوزان ليونز وتم استعراض سبل التعاون المشترك بين اللجنة السعودية ونظيرتيها القطرية والأمريكية.

واستقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأوربية سبيروس كابرايوس، والأمين العام إيمانويل كوليمباديس.

وقدم خلال لقائه بهما، التهنئة للأسرة الأولمبية في اليونان على نجاح استضافة اجتماعات الأنوك.

كما التقى الأمير عبدالعزيز الفيصل، برئيس اللجنة الأولمبية في جنوب أفريقيا باري هيندريكس، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كلوس شورمان. وفق “أخبار 24”.

حضر اللقاءات، فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمين العام، وعضوي مجلس الإدارة ياسر المسحل وأضواء العريفي، والأميرة رهام بنت سيف الإسلام بن سعود المدير التنفيذي لإدارة المراسم والفعاليات باللجنة، والمدير التنفيذي لإدارة التسويق والتواصل المؤسسي باللجنة عبدالعزيز البقوص.

بالفيديو.. اختتام أعمال الجمعية العمومية الـ25 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية

اخبار رياضية
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