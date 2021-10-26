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اخبار رياضية > بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام يعلق على أزمة مباراة الاتحاد والشباب
26/10/2021   12:03 م

بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام يعلق على أزمة مباراة الاتحاد والشباب

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أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مانويل نافارو، أن لجنة الحكام لم تجتمع في جدة بسبب استدعاء حكام مباراة الاتحاد والشباب ولم يتم أي شيء فيما يخص هذة المباراة.

وأضاف نافارو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد” أنه تلقى شكوى ومعلومات من المدير التنفيذي لنادي الاتحاد بشأن تعرض أحد لاعبي الفريق للتلفظ من قبل أحد مساعدي الحكم.

وأوضح نافارو أنه في مثل هذه الحالات يجب أن يسمع جميع الأطراف، وأنه متواجد في جدة وينتظر إجابة نادي الاتحاد بخصوص عقد اجتماع لمناقشة الأمر. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي الاتحاد قد أكد تعرض أحد لاعبيه، للتلفظ من قبل مساعد الحكم في المباراة التي انتهت بفوز الشباب بنتيجة (2-0).

 

بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام يعلق على أزمة مباراة الاتحاد والشباب

اخبار رياضية
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