بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام يعلق على أزمة مباراة الاتحاد والشباب

أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مانويل نافارو، أن لجنة الحكام لم تجتمع في جدة بسبب استدعاء حكام مباراة الاتحاد والشباب ولم يتم أي شيء فيما يخص هذة المباراة.
وأضاف نافارو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد” أنه تلقى شكوى ومعلومات من المدير التنفيذي لنادي الاتحاد بشأن تعرض أحد لاعبي الفريق للتلفظ من قبل أحد مساعدي الحكم.
وأوضح نافارو أنه في مثل هذه الحالات يجب أن يسمع جميع الأطراف، وأنه متواجد في جدة وينتظر إجابة نادي الاتحاد بخصوص عقد اجتماع لمناقشة الأمر. وفق “أخبار 24”.
وكان نادي الاتحاد قد أكد تعرض أحد لاعبيه، للتلفظ من قبل مساعد الحكم في المباراة التي انتهت بفوز الشباب بنتيجة (2-0).
مانويل نافارو – رئيس لجنة الحكام : لم نجتمع في جدة بسبب استدعاء حكام #الاتحاد و #الشباب .. تلقينا معلومات المدير التنفيذي للاتحاد بخصوص الحادثة .. مثل هذه الحالات يجب أن نسمع جميع الأطراف ..وأنتظر اجابة الاتحاد بخصوص الاجتماع ..#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/I2XNJgne0D
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 25, 2021