أحدهم مواطن خليجي.. شرطة الشرقية تطيح بـ3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة الدمام من تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل، والقبض عليهم.
وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط المتورطين وهم مواطن، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.
وأوضح أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت عن ارتكابهم جرائم سطو أخرى تمثلت في سرقة مركبة ومنازل ومحال تجارية بمدينتي الدمام والخبر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.