ناصر القصبي يرد على تصريحات جورج قرداحي المسيئة للمملكة: “اللئيم تمردا”

ردّ الفنان ناصر القصبي، اليوم (الأربعاء)، على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي تضمنت الإساءة للمملكة والإمارات بشأن حرب اليمن.
وقال القصبي إن ما قاله قرداحي مؤسف وليس رأياً، بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادٍ كريمة مُدت له، في إشارة إلى بيت الشعر “إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا”.
وكان جورج قرداحي صرح بأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ضد الحرب باليمن، والتي وصفها بـ”العبثية”، مدعيًا أن السعودية والإمارات تعتديان على اليمن، ما أدى إلى استياء رواد التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
مؤسف ما قاله جورج قرداحي
ما قاله ليس رأياً بل إلتفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له .
…. اللئيم تمردا
— ناصر القصبي (@algassabinasser) October 27, 2021