فيديو نادر لحشود من المواطنين خلال مبايعة الملك خالد وولي عهده “آنذاك” الملك فهد

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، مقطع فيديو نادرا يوثق مشاهد من مبايعة المواطنين للملك خالد بن عبدالعزيز وولي عهده آنذاك الملك فهد.
ويظهر في الفيديو توافد حشود غفيرة من المواطنين لمبايعة الملك خالد ملكًا على البلاد، والملك فهد، الذي أصبح حينها ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء في عام 1395هـ 1975م.
ويُعد الملك خالد رابع ملوك المملكة، واستمر في الحكم لمدة 7 سنوات؛ من عام 1975 حتى 1982م، حيث توفي عن عمر 69 عامًا، وخلفه الملك فهد، الذي استمر في الحكم لمدة 23 عامًا؛ من عام 1982 حتى 2005م، حيث توفي عن عمر 82 عامًا.
سمعاً وطاعة..
فيديو يوثق توافد حشود المواطنين لمبايعة #الملك_فهد رحمه الله الذي أصبح حينها ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء إثر مبايعة أخيه الملك خالد رحمه الله ملكاً على البلاد في عام 1395هـ 1975م. pic.twitter.com/SQkVLCgRSx
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) October 27, 2021