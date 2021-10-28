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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق” يوضح الفرق بين الشهور الهجرية والميلادية
28/10/2021   8:19 ص

بالفيديو.. “الزعاق” يوضح الفرق بين الشهور الهجرية والميلادية

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الشهور الهجرية هي شهور كونية وليست اصطلاحية مثل الشهور الميلادية، كون بدايتها ونهايتها وانتصافها يعتمد على ظواهر كونية.

وأضاف الزعاق وفقاً لـ”العربية”، أن الشهر الهجري يبدأ برؤية الهلال بعد مغيب الشمس بجهة الغرب، وينتصف برؤية البدر بعد مغيب الشمس بالجهة الشرقية، وينتهي برؤية الهلال شرقاً قبيل شروق الشمس.

ولفت إلى أن القمر يستريح في كل ليلة بمكان والعرب أسموا هذه الأمكنة بالمنازل، مبيناً أن عدد هذه المنازل 28 منزلة بعدد الليالي التي يُشاهد بها القمر فإذا كان الشهر 29 يوماً فإنه يستتر لليلة، وإذا كان 30 يوماً فإنه يستتر لليلتين.

بالفيديو.. “الزعاق” يوضح الفرق بين الشهور الهجرية والميلادية

أخبار محلية
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