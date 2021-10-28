إشارات مرورية بلا عدادات رقمية بشوارع الرياض.. وتخوفات من ازدياد الحـوادث والمخالفات

رصد تقرير تلفزيوني، غياب العدادات الرقمية عن بعض الإشارات المرورية في شوارع الرياض، الأمر الذي يُهدد بواقع حوادث سير.
وأبدى عدد من قائدي المركبات في تقرير لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، تحفظهم على هذا الأمر كون ظهور ضوء الإشارة يكون مفاجئاً في بعض الأحيان لهم، ما يدفعهم لتوقف سريع يُربك حركة السير.
ولفتوا إلى أن غياب تلك العدادات غير مُبرر وقد يتسبب في حوادث سير، أو تسجيل مخالفات ضدهم في ظل عدم القدرة على التوقف سريعاً.
فيديو | تعطل العدادات الرقمية في إشارات #الرياض عن العمل.. إلى متى؟ #الراصد pic.twitter.com/TXlgePBSgi
— الراصد (@alraasd) October 27, 2021
وفق “أخبار 24”.