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أخبار محلية > إشارات مرورية بلا عدادات رقمية بشوارع الرياض.. وتخوفات من ازدياد الحـوادث والمخالفات
28/10/2021   8:19 ص

إشارات مرورية بلا عدادات رقمية بشوارع الرياض.. وتخوفات من ازدياد الحـوادث والمخالفات

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رصد تقرير تلفزيوني، غياب العدادات الرقمية عن بعض الإشارات المرورية في شوارع الرياض، الأمر الذي يُهدد بواقع حوادث سير.

وأبدى عدد من قائدي المركبات في تقرير لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، تحفظهم على هذا الأمر كون ظهور ضوء الإشارة يكون مفاجئاً في بعض الأحيان لهم، ما يدفعهم لتوقف سريع يُربك حركة السير.

ولفتوا إلى أن غياب تلك العدادات غير مُبرر وقد يتسبب في حوادث سير، أو تسجيل مخالفات ضدهم في ظل عدم القدرة على التوقف سريعاً.

وفق “أخبار 24”.

إشارات مرورية بلا عدادات رقمية بشوارع الرياض.. وتخوفات من ازدياد الحـوادث والمخالفات

أخبار محلية
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