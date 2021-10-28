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أخبار محلية > بالفيديو.. لجنة الحكام تتواصل مع “الحزم” بعد تغريدات سلمان المالك
28/10/2021   8:18 ص

بالفيديو.. لجنة الحكام تتواصل مع “الحزم” بعد تغريدات سلمان المالك

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كشفت مصادر إعلامية، مساء الأربعاء، عن تواصل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مع إدارة نادي الحزم؛ وذلك بسبب تغريدات رئيس النادي سلمان المالك، التي أثارت الجدل قبل مواجهة فريقه أمام الاتحاد بالدوري.

وقالت المصادر، وفقا لبرنامج “شوت” على قناة “SSC”: “لجنة الحكام تواصلت مع إدارة الحزم، وأخبرتهم بأنه إذا كان هناك مشاكل فلجنة الحكام على استعداد للاجتماع معهم”.

وأضافت المصادر، أن إدارة الحزم لم تعترض على اجتماع لجنة الحكام في نادي الاتحاد بل اعترضت على التوقيت؛ لأن ذلك قد يضغط بشكل غير مباشر على الحكام في مباراة الفريق أمام الاتحاد”.

وكان رئيس الحزم، سلمان المالك، علق على زيارة لجنة الحكام إلى الاتحاد قبل مباراة فريقه في دوري المحترفين، قائلًا: “أتمنى أن لا تشكل زيارة رئيس لجنة الحكام لنادي الاتحاد ضغطاً غير مباشر على حكام مباراة الحزم والاتحاد وتجعلهم مترددين بإعطاء الحزم حقه إن وجد أو مجاملة طرف على حساب طرف”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح: “كما أستغرب مبدأ الزيارة من الأساس لأي نادٍ وإن حصلت تكون مجدولة مسبقاً ولكل الأندية أو في فترات التوقف، وليس لناد محدد يصدر بيانا وبعد يومين تزوره اللجنة لتبرر، وغداً عنده مباراة”.

بالفيديو.. لجنة الحكام تتواصل مع “الحزم” بعد تغريدات سلمان المالك

أخبار محلية
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