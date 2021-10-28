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أخبار محلية > الأميرة نورة بنت فيصل: مشاركة عالمية سيشهدها ملتقى “مستقبل الأزياء” في ديسمبر المقبل
28/10/2021   7:32 م

الأميرة نورة بنت فيصل: مشاركة عالمية سيشهدها ملتقى “مستقبل الأزياء” في ديسمبر المقبل

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قالت مديرة تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء، الأميرة نورة بنت فيصل، إن النسخة المقبلة من ملتقى “مستقبل الأزياء” ستشهد في ديسمبر المقبل مشاركة متخصصين عالميين للحديث عن قطاع الثقافة والاستدامة.

وأضافت أن الملتقى سيحتضن أيضا ورش عمل عن الابتكار، وريادة الأعمال، والتنوع الثقافي، فضلاً عن حضور التقنية في الحدث المنتظر من خلال وجود منصة رقمية.

وأضافت أن الهيئة لديها فريق يعمل على استراتيجية تتعلق بدعم قطاع الأزياء، ووضع الأسس من خلال التشريعات والأطر القانونية، فضلا عن مشروعات واستثمارات تعمل عليها لتمكين المواهب من جميع الأعمار من إطلاق مواهبهم للعالم. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ذلك جاء خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “مستقبل مستدام للأزياء”، ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة التي تقام حاليًا في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

الأميرة نورة بنت فيصل: مشاركة عالمية سيشهدها ملتقى “مستقبل الأزياء” في ديسمبر المقبل

أخبار محلية
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