“بوليفارد الرياض”.. عروض وفعاليات تفوق حدود الخيال تعرف عليها

يشهد “موسم الرياض” هذا العام عدة اختلافات عن الموسم السابق؛ من حيث التنظيم والفعاليات، بتضاعف أعدادها ومناطقها، ويعود هذا العام بأكثر من 7.500 فعالية و14 منطقة، تحت شعار “تخيل أكثر”.
ويعتبر “بوليفارد رياض سيتي”، الذي سيفتح أبوابه للزوار اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل؛ من الوجهات السياحية المفضلة، هذا العام بـ 3 أضعاف حجمه السابق، ووجوده في 9 مناطق.
وستتمكن الجماهير هذا العام من التنقل بين أجواء ساحة سكوير الواسعة بشاشتها الرقمية الضخمة، ومدينة ثلج متكاملة بألعابها الشتوية الممتعة، إضافة إلى مجموعة من المتاجر والمطاعم والفعاليات الخاصة التي صممت لتناسب كل الأعمار.
سينما ومسرح
ويتضمن “بوليفارد الرياض” أكبر سينما في المملكة تضم 25 شاشة عرض، إضافة إلى 4 مسارح، و9 استديوهات عالمية.
ومن بين المسارح الموجودة مسرح بكر الشدي، أول مسرح للدراما في المملكة، وسعته 1000 كرسي، والذي سيعرض أشهر المسرحيات الخليجية والمصرية، لنجوم كمحمد هنيدي ويسرا ومحمد سعد، وبيومي فؤاد، وشيكو، ومسرح محمد العلي، وجلوبال، وبلفدارينا الذي يمكن من خلاله تقديم عروض المسرح والسيرك وتحويله لملعب رياضي.
وننصحكم بتقديم تجارب أداء، تحت إشراف مديري أعمال يحولون الموهوبين إلى نجوم لامعين في الشرق الأوسط، في قسم تجربة المواهب.
الألعاب
وستتيح الفعالية 500 لعبة إلكترونية أمام الجمهور، أبرزها “مسامير”، و8 آلاف شاشة إلكترونية، داخل مركز ترفيهي لألعاب “الآركيد” والواقع الافتراضي وتجربة الكاريوكي المميزة.
ولا تفوتوا خلال هذا الشهر العرض العالمي “أبطال السحر”، الذي يجمع بين الألعاب السحرية الضخمة وخفة اليد في إطار استعراضي مبهر.
النشاط البدني
أما إذا كنت من عشاق ممارسة الرياضة أو النشاط البدني، فهناك 12 ملعبًا للتنس، وملعب للجولف، علاوة على ممشى بطول 3 كيلومترات.
معلم استثنائي
وننصحك إذا كنت من محبي العروض الحية والموسيقى والمطاعم الفاخرة، ألا تفوت عرض النافورة الراقصة، وهي وجهة متكاملة لتقضي فيها يومك.
الأطباق العالمية
ويمكنك الاستمتاع مع عرض النافورة الراقصة، بأطباق من مختلف العالم العربي، من قلب مصر، وعدن إلى المطبخ الوطني مرورًا بالمطبخ اللبناني والحلوى الشامية والمأكولات الخليجية والأطباق الفرنسية والأوربية، وكل هذا تحت سقف واحد.
مدينة ثلجية
هناك أيضًا المدينة الثلجية، التي تحظى بأكبر مسارات للتزلج للكبار والصغار وسط عالم جليدي كامل، يبدأ بالقبة الثلجية، ويقدم الفعاليات الشتوية كالتزلج وجدار التسلق وحديقة الثلج والهوكي.
جبن وشوكولاتة
عليك أن تجرب خلال استمتاعك بالأجواء الثلجية، الحلوى الفاخرة بمئات النكهات إضافة إلى الشوكولاتة البلجيكية، والأجبان.
سبورت
تتضمن منطقة سبورت التي تعتبر وجهة عشاق متابعي الرياضة، مقاهي للأندية المحلية ومتاجر خاصة بمعدات الرياضة وشاشات مخصصة لعرض المباريات، كمقهى الهلال ومقهى النصر. وفق “أخبار 24”.
كما لا تخلو المنطقة من الترفيه، فيمكنك تحدي الأصدقاء في معركة الألوان ورمي الأسهم، وكسر قانون الجاذبية، وتحدي الشيخ دواس في ميدان دوس للسيارات، إضافة لصعود القمة بالدراجات الهوائية، والتزلج في بوليفارد سكيت بارك.
موسيقى
أما في المنطقة الموسيقية، فيمكنك التعرف على قامات الموسيقى العربية أمثال أم كلثوم وعبد الحليم وعبادي الجوهر.