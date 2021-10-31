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أخبار محلية > وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات التفجير الإرهـابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي
31/10/2021   7:01 ص

وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات التفجير الإرهـابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي

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أدانت وزارة الخارجية بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهـابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتـل وجرح العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كل الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم. وفق “أخبار 24”.

وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات التفجير الإرهـابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي

أخبار محلية
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