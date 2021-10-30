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أخبار محلية > مختص يوضح كيف تم كشف شبكة قرصنة إلكترونية لإيران تستهدف الحسابات العربية
31/10/2021   12:12 ص

مختص يوضح كيف تم كشف شبكة قرصنة إلكترونية لإيران تستهدف الحسابات العربية

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كشف مؤسس شركة “سايبرريزون” لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كيفية كشف عمليات قرصنة قامت بها مجموعة إيرانية، لاختراق الحسابات العربية والحصول على معلومات منها.

وأكد خلال لقائه في قناة “العربية”، أن شركته استطاعت كشف مجموعة من القراصنة الإيرانيين تحت اسم “مالكاماك”، كانت تحاول اختراق حسابات حكومية حساسة، حيث تمت ملاحظة أنشطة هذه المجموعة وآلية عملها، ليتبين أنها لا تتم بغرض تحقيق الربح، ولكنها لمحاولة سرقة المعلومات والتجسس على أهداف مختارة بعناية.

وفق “أخبار 24”.

مختص يوضح كيف تم كشف شبكة قرصنة إلكترونية لإيران تستهدف الحسابات العربية

أخبار محلية
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