مختص يوضح كيف تم كشف شبكة قرصنة إلكترونية لإيران تستهدف الحسابات العربية

كشف مؤسس شركة “سايبرريزون” لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كيفية كشف عمليات قرصنة قامت بها مجموعة إيرانية، لاختراق الحسابات العربية والحصول على معلومات منها.
وأكد خلال لقائه في قناة “العربية”، أن شركته استطاعت كشف مجموعة من القراصنة الإيرانيين تحت اسم “مالكاماك”، كانت تحاول اختراق حسابات حكومية حساسة، حيث تمت ملاحظة أنشطة هذه المجموعة وآلية عملها، ليتبين أنها لا تتم بغرض تحقيق الربح، ولكنها لمحاولة سرقة المعلومات والتجسس على أهداف مختارة بعناية.
كيف تم ضبط محاولات القرصنة الإيرانية.. وكيف تم التصدي لها؟..مكتشف أحدث العمليات الإيرانية يكشف لـ #العربية خفايا حيل القراصنة الإيرانيين لإختراق الحسابات العربية pic.twitter.com/7KDodEwcPF
— العربية (@AlArabiya) October 30, 2021
وفق “أخبار 24”.