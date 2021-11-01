المسند: شهر نوفمبر هو الأكثر غزارة مطرية على المنطقة الغربية

أوضح أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، أنه وفق الاستقراء المناخي التاريخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في المنطقة الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد أبريل ومارس.
وتوقع المسند أن تتشكل السحب اليوم (الإثنين) والتي قد تكون ممطرة على أجزاء من: الجوف وشمالي الحدود الشمالية، وأجزاء متفرقة من منطقة مكة.
وأشار إلى أن أدنى درجات الحرارة الصغرى التي سجلت فجر اليوم كانت في أبها عند 11.1 درجة مئوية، في حين كانت أعلاها في عرفات عند 27.6 درجة مئوية، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً. وفق “أخبار 24”.