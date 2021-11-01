“المياه الوطنية” تنهي مرحلة دمج القطاعات التي بدأتها نهاية العام الماضي

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم (الإثنين)، انتهاءها بنجاح من مرحلة دمج القطاعات التي بدأتها في مطلع نوفمبر 2020م، وذلك بدمجها 6 قطاعات تحت مظلتها.
وأوضحت الشركة أنها ضمت رسميًا آخر 4 مناطق في مرحلة الدمج، هي القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية تحت نطاق عملها باسم القطاع الشمالي، كما نجحت في تنفيذ برنامجها الاستراتيجي بدمج 13 منطقة إدارية تحت مظلتها على مستوى المملكة في 6 قطاعات؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وأبانت أن عمليات تنفيذ البرنامج تجاوزت 315 ألف ساعة عمل، قضتها فرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة تجاوز عددها 320 عضوًا، و25 سفيرًا لمسارات التغيير والتمكين، و32 برنامجًا تدريبًيا لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد.
وشملت أيضا عمليات تنفيذ البرنامج النظم المالية والإدارية، والبرامج التقنية والفنية، واللوائح التنفيذية، وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بشركة المياه الوطنية، وقد تجاوزت ساعات التدريب 2000 ساعة لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها بدأت رحلتها بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت اسم القطاع الشمالي الغربي كمرحلة أولى، وتلا ذلك دمج محافظات منطقة الرياض تحت اسم القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت اسم القطاع الشرقي، وذلك في الأول من شهر مارس الماضي كمرحلة ثانية.