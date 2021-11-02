“الوزراء” يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين ويصدر عددًا من القرارات

عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأطلع خادم الحرمين، مجلس الوزراء على مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بملك البحرين، وأمير دولة الكويت، وما جرى خلالهما من التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة، فضلا عن تناول مجمل أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، وما أكدته المملكة خلالها من استمرارها في دورها القيادي لدعم التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية.
واطلع المجلس على فحوى المباحثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، منوهًا بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى المملكة، من مضامين تناولت أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه بين البلدين.
واستعرض النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وجملة أخرى من النشاطات التي أقيمت في المملكة، فضلا عن متابعة مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الداخلية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، بجانب موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الداخلية والأمن العام في جمهورية بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي.
ثالثاً:
قيام وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية بتفويض من يراه لممارسة أي اختصاصات نقلت من وزارة السياحة إلى وزارة الثقافة فيما يتصل بنشاط التراث الوطني.
رابعاً:
تعديل الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 3 / 8 / 1429هـ المعدل لضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
خامساً:
تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ- لتصبح بالنص الوارد في القرار.
سادساً:
اعتماد الحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، عن عام مالي سابق.
سابعاً:
تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ- لتكون بالنص الوارد في القرار. وفق “أخبار 24”.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ترقية الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم آل عوين إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الأفواج) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/4lfDctg9vI
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 2, 2021