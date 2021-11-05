بالفيديو والصور.. “باهبري” يقود “الشباب” لوصافة الدوري بهدف في مرمى “النصر”

خطف فريق الشباب، فوزًا هامًا أمام نظيره النصر، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.
وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الشباب، هتان باهبري، في الدقيقة (23) من عمر الشوط الأول، مُستغلاً عرضية من الجانب الأيمن حولها بتسديدة لهدف في شباك النصر.
ورفع الشباب بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 21 في وصافة الدوري بفارق الأهداف عن ضمك صاحب الرصيد ذاته، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة 13 في المركز التاسع.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشباب هتان باهبري في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.
وحصل لاعب النصر محمد قاسم على بطاقة صفراء في الدقيقة 21.
ومع حلول الدقيقة 23 تمكن اللاعب هتان باهبري من تسجيل الهدف الأول لفريقه مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها بتسديدة لهدف في شباك النصر.
وحصل لاعب آخر من فريق الشباب على البطاقة الصفراء الثانية لفريقه في اللقاء مع حلول الدقيقة 26 ليكون من نصيب اللاعب باولينيو.
وأهدر مهاجم الشباب، النيجيري ايغالو هدفا محققا في الدقيقة 43، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ونجح في مراوغة الحارس لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية. وفق “أخبار 24”.
وانطلق الشوط الثاني من المباراة بمحاولة من قبل لاعبي الفريقين للسيطرة على الكرة قبل أن يرتكب لاعب الشباب هتان باهبري في الدقيقة (54) خطأ ضد لاعب النصر تاليسكا.
وتصدى حارس مرمى الشباب، فواز القرني في الدقيقة (59) لرأسية لاعب النصر، فينسنت أبو بكر.
ودفع المدير الفني للنصر، بيدرو، في الدقيقة (64) باللاعب أنسيلمو دي مورايس بدلاً من عبدالمجيد الصليهم.
وأشهر الحكم في الدقيقة (67) بطاقة صفراء ضد لاعب النصر عبدالإله العمري.
وسدد لاعب الشباب باولينيو كرة بعيدة عن مرمى النصر، في الدقيقة (77).
وتوقف اللعب في الدقيقة (78) لعلاج لاعب فريق الشباب، هتان باهبري قبل أن يُستأنف مرة أخرى.
ودفع المدير الفني للشباب، في الدقيقة (82) باللاعب علي مجرشي بدلاً من هتان باهبري.
وأحتسب حكم المباراة 7 دقائق كوقت بدل من الضائع.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (90+3) بطاقة صفراء ضد لاعب نادي النصر، موري.
فيديو للهدف الأول لفريق #الشباب سجله اللاعب هتان باهبري في الدقيقة 23″#الشباب_النصر #قنوات_SSC pic.twitter.com/IRCJ17cNuj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 5, 2021