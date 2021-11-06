بسقف قماشي وتصميم جريء.. “تويوتا” تعلن طرح سيارتها المدمجة “أيجو إكس”

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد من سيارة ميني المدمجة “أيجو إكس” والتي سيتم طرحها عام 2022، والتي تنضم لفئات الجيل الثالث والذي يتسم بالقوة والاقتصاد في استهلاك الوقود مع الحفاظ على روح التصميم الجريء.
وجهزت تويوتا طرازها الجديد وفقًا لـ”عالم السيارات” بالعديد من ميزات الجيل الثاني، إذ إن سقفها مصنوع من القماش القابل للسحب وغطاء الصندوق الزجاجي المكون من قطعة واحدة، ومجموعات المصابيح الخلفية العمودية.
ويبلغ طولها 3700 ملم، أطول من سابقتها بنحو 325 ملم، وقاعدة العجلات 90 ملم، وتكفل المزيد من المساحة الداخلية مع توفير سعة 60 لترًا من مساحة صندوق الأمتعة الإضافية، في حين يبلغ عرضها 1740 ملم، ما يتيح مساحة أكبر بمقدار 20 ملم بين المقاعد الأمامية لتحسين مساحة الكتفين، كما أن وجود بروز أمامي أقصر بمقدار 72 مم من مساحة طراز يارس يجعل من السهل ركن السيارة الجديدة بمرونة.
وأشارت تويوتا إلى أن السيارة مصممة لأضيق الشوارع، إذ إن دائرة الدوران التي يبلغ ارتفاعها 9.4 متر هي واحدة من أضيق دوائر الانعطاف في السوق، والرؤية قد تم تحسينها من خلال رفع المقاعد بمقدار 55 مم.
وتدعم الشركة مقصورة أيجو إكس بمميزات تكنولوجية عدة، من خلال توافر شاشة اللمس المعلوماتية والترفيهية الجديدة مقاس 9.0 بوصة ولوحة التحكم الرقمية بالمناخ مما يجعلها تتواكب مع الطرازات الأحدث، إلى جانب تزويدها بشحن الهاتف الذكي اللاسلكي والإضاءة المحيطة التي تأتي من بين الميزات القياسية.
وزودت تويوتا أيجو إكس 2022 بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 ليتر غير كهربائي ينتج قوة 71 حصان، كما تأتي السيارة مقترنة إما بعلبة تروس يدوية بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي سي في تي CVT.
وستطرح تويوتا أيجو إكس 2022 بسعر يبدأ من حوالي 18,760 دولار، والذي من المتوقع أن يضعها في منافسة شرسة مع هيونداي آي i10 وفيات باندا كروس. وفق “أخبار 24”.