لن يستخدم الأرض أي كائن حي بعدها.. مختص يفند مقترحاً لزراعة الربع الخالي بالأرز بمياه الخليج العربي

استعرض وكيل كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله الدوس، وجهة نظره بشأن مقترح بزراعة الأرز في الربع الخالي باستخدام ماء البحر من الخليج العربي.
وقال، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن عملية نقل المياه من الخليج العربي للربع الخالي مكلفة، مشيرًا إلى أن استخدام الأرض في هذا الغرض سيجعلها غير صالحة لاستخدامها من قبل أي كائن حي بعد عدة سنوات، وذلك نتيجة لتراكم الأملاح فيها.
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية، أكد الدوس أن العائد من هذا المشروع لن يغطي تكاليف تنفيذه المرتفعة، كما أشار إلى الانخفاض المتوقع بجودة المنتج النهائي للمشروع، نظرًا لارتفاع نسب عناصر البوتاسيوم والكالسيوم في الأرز المزروع. وفق “أخبار 24”.
وجاء ذلك ردًا على اقتراح أطلقه المهندس المدني عبدالعزيز السحيباني، والذي عرض تصورًا لاستغلال جزء من أراضي الربع الخالي في زراعة الأرز باستخدام مياه الخليج العربي.
فيديو | مختص: زراعة الأرز في الربع الخالي عبر توصيل قناة من مياه الخليج ..
وأ.د.”عبدالله الدوس” يرد : نقل المياه من الخليج عملية مكلفة وستصبح الأراضي غير قابلة للاستخدام لأي كائن نتيجة تراكم الأملاح #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/OCMI4CNWR1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2021