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اخبار رياضية > قرارات جديدة بشأن الدخول إلى أي منشأة رياضية
07/11/2021   10:57 م

قرارات جديدة بشأن الدخول إلى أي منشأة رياضية

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أكد وكيل وزارة الرياضة رجاء الله السلمي، أنه تقرر تقليل اللقاءات الصحفية والإعلامية أثناء المباريات وبعدها، في إطار منع انتشار فيروس كورونا.

وقال السلمي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأحد:” منع الأشخاص الذين تظهر عليهم أي أعراض من الدخول إلى أي منشأةٍ رياضية”.

وأضاف: ” اقتصار بيع تذاكر المباريات على المنصات الإلكترونية، وتكثيف الرصد على المخالفين، والرفع بتقارير يومية”.

وتابع:” من أجل رياضة آمنة، ندعو الجماهير الرياضية ومرتادي الصالات والمراكز إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية باستثناء وقت ممارسة الرياضة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه تم ضبط 314 مخالفة على الأفراد في المراكز والصالات الرياضية، كما تم رصد 814 مخالفة على المراكز والصالات الرياضية.

قرارات جديدة بشأن الدخول إلى أي منشأة رياضية

اخبار رياضية
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