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أخبار محلية > الحصيني: بداية المربعانية 7 ديسمبر المقبل.. وهذا موعد الانقلاب الشتوي
09/11/2021   2:23 م

الحصيني: بداية المربعانية 7 ديسمبر المقبل.. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن المربعانية هي البداية الفعلية لفصل الشتاء، مبينا أن بدايتها ستكون في 7 ديسمبر المقبل، ونهايتها في 14 يناير من العام المقبل.

وأشار إلى أن دخول فصل الشتاء فلكياً، وهو الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض، سيكون في 21 ديسمبر، وذلك بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي.

وأوضح أن الشمس لا تزال تتجه ناحية الجنوب في طريقها إلى مدار الجدي ما يعني زيادة في حصة الليل على حساب النهار، مبينا أن ذلك يُعد سببا من أسباب انخفاض الحرارة بسبب قصر مكوث الشمس نتيجة لقصر النهار. وفق “أخبار 24”.

الحصيني: بداية المربعانية 7 ديسمبر المقبل.. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

أخبار محلية
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