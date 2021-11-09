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أخبار محلية > المملكة تقدم دعماً بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة وبرامج “اليونيسيف”
09/11/2021   2:22 م

المملكة تقدم دعماً بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة وبرامج “اليونيسيف”

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قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة، شيكًا بمبلغ مليون دولار أمريكي دعمًا من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأكد السفير المعلمي خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال لا سيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.

من جانبه نوه نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في دعم برامج اليونيسيف في مناطق مختلفة من العالم. وفق “أخبار 24”.

حضر تسليم مبلغ الدعم، رئيس لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية بوفد المملكة المستشار محمد العسيري.

المملكة تقدم دعماً بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة وبرامج “اليونيسيف”

أخبار محلية
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