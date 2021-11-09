الإمارات تبدأ في اختبار السيارات ذاتية القيادة في شوارعها

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات، قرارا بالبدء في اختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال تم اعتمادها من وزارة الداخلية.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه جلسة المجلس، اليوم (الثلاثاء)، إن الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها.
وأضاف، أن القرار يهدف إلى أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة، مؤكدا أن المجلس ينتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب. وفق “أخبار 24”.