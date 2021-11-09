“الغذاء والدواء” تحذر من ممارسات خاطئة في مراكز التزيين وصالونات الحلاقة.. وهذه أبرز المخاطر

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الممارسات الخاطئة في مراكز التزيين النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية تتسبب في انتقال الأمراض الفيروسية والجلدية، وتشكل خطرا على الصحة.
وأوضحت الهيئة أنه من بين تلك الممارسات استخدام منتجات وخلطات مجهولة المصدر، أو استخدامها بعد انتهاء الصلاحية، وكذلك استخدام تلك المنتجات بطريقة خاطئة تختلف عن التعليمات الموصى بها من الشركة المصنعة.
وأشارت إلى خطورة عدم تعقيم الأدوات والمنتجات بطريقة صحيحة سواء قبل أو بعد الاستخدام، ما يتسبب في انتقال الأمراض الفيروسية والجلدية المعدية.
ووجهت الهيئة عدة نصائح لتقليل المخاطر المحتملة لهذه الممارسات، أبرزها ضرورة الحرص على استخدام الأدوات الشخصية أو الأدوات والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، لافتة إلى أنه في حال اللجوء للمنتجات متعددة الاستخدام، فيجب التأكد من تعقيمها جيدا. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى ضرورة إجراء اختبارات الحساسية في حالة استخدام المنتجات مجهولة المصدر خاصة منتجات الصبغات أو فرد الشعر، والتوقف عن استخدام أي منتج يظهر له عرض جانبي ووجوب التوجه إلى الطبيب فورا وكذلك إبلاغ الهيئة.
وشددت على أهمية الحرص على استخدام المنتجات المناسبة للأطفال، وعدم استخدام منتجات الكبار لهم.
الممارسات الخاطئة في مراكز التزيين وصالونات الحلاقة سبب في انتقال الأمراض الفيروسية والجلدية. #دقيقة_تجميل#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/iBvaCK2jRP
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 9, 2021