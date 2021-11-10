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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الحج والعمرة”: قائد واحد لكل 20 معتمرًا يرافقهم لأداء المناسك
10/11/2021   10:24 م

بالفيديو.. متحدث “الحج والعمرة”: قائد واحد لكل 20 معتمرًا يرافقهم لأداء المناسك

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام عبدالمنعم، اليوم (الأربعاء)، أن كل مجموعة معتمرين مكونة من 20 معتمرا يرافقها قائد لهذه المجموعة أثناء أداء النسك، وذلك وفقا لوثيقة الضوابط التي أُعلن عنها مع بداية موسم العمرة عام 1443 هـ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، أن وزارة الحج والعمرة تشدد على جميع العمليات الرقابية لضمان عمليات التفويج لضيوف الرحمن حسب التصاريح الممنوحة بالأوقات الملتزمين فيها، وكذلك ضمان إقامتهم في المساكن وتقديم أي دعم لهم طوال فترة الإقامة بالمملكة.

وأشار إلى أن الوزارة شددت على ضرورة تقديم كافة الخدمات الميدانية التي تضمن تجويد الخدمات لضيوف الرحمن، وتقديم كافة العون لهم في جميع نقاط الاتصال التي يمرون بها خلال أداء النسك. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “الحج والعمرة”: قائد واحد لكل 20 معتمرًا يرافقهم لأداء المناسك

أخبار محلية
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