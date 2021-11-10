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أخبار محلية > هل يجب التحري عن المستحقين عند إخراج الزكاة؟ الشيخ الشثري يجيب
10/11/2021   10:25 م

هل يجب التحري عن المستحقين عند إخراج الزكاة؟ الشيخ الشثري يجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ سعد الشثري، حكم التحرّي عن المستحقين للزكاة عند إخراجها، مشيراً إلى أن هناك 3 أنواع للسائلين.

وقال الشثري، خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إنه إذا جاء سائل يسألك أن تعطيه من الزكاة وتعرف حاجته وفقره، فلا حرج عليك أن تعطيه.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بأن النوع الثاني هو من تعرف أنه في غير حاجة، وهو من الأغنياء، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن النوع الثالث هو من لا تعرف حاله وسألك أن تعطيه من الزكاة، فعندها يجب أن تنظر إلى حاله، فإن كان ظاهر أمره القوة والنشاط، فلا يجوز أن تعطيه، وإن كان غير ذلك فلا حرج في إعطائه.

هل يجب التحري عن المستحقين عند إخراج الزكاة؟ الشيخ الشثري يجيب

أخبار محلية
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