تعاني الأمهات أحيانًا مع أطفالهن في مسألة الغذاء، وقد يلجأ بعضهن للعقاقير أو المنتجات الفاتحة للشهية سواء بعد استشارة طبيب، أو دون استشارته، وهو ما قد يؤدي لآثار جانبية على الأطفال.
وهناك بعض الأطعمة الصحية والغنية بالفوائد من الممكن أن تلعب دور فاتح الشهية، دون اللجوء إلى الأدوية، وفي الوقت نفسه تمنح طفلك في عمر النمو ما يحتاج إليه من العناصر الغذائية، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.
الزبادي
يعد اللبن الزبادي من الأطعمة الصحية، التي قد تزيد من شهية الأطفال والكبار، ولذلك يمكنك تضمين النظام الغذائي لطفلك كوبًا من الزبادي.
كما تساعد مادة البروبيوتيك الموجودة بالزبادي -بمساعدة معدن الكالسيوم- على فتح الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام وتحسين صحة الجهاز الهضمي.
ويمكنك أيضًا جعله أكثر شهية، بإضافة ملعقة من عسل النحل والقرفة أو بعض الفواكه كالتوت.
الفول السوداني
إذا تجاوز طفلك عامه الخامس، فلقد حان الوقت لفتح شهيته بالفول السوداني، وهو ما يمده بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، والأمر نفسه ينطبق على زبدة الفول السوداني.
بيتزا بالخضراوات
صحيح أن التحذيرات دائمة بشأن الوجبات السريعة وبينها البيتزا، إلا أن قطعة بيتزا منزلية الصنع ومليئة بالخضراوات ستكون مفيدة لطفلك، بشرط ألا يتخطى القطعة الواحدة.
واحرصي أن يكون في هذه القطعة الفلفل والطماطم والزيتون والبصل وغيرها من الخضراوات الغنية بالفوائد والفيتامينات.
الفواكه
تلعب الفواكه، خاصة فواكه فصل الشتاء كالبرتقال والرمان، إضافة للتفاح والخوخ، دورًا كبيرًا في زيادة شهية الأطفال، لكن هذا يحدث إذا تم استهلاك هذه الفواكه قبل الوجبات بمدة كافية.
وقدرت الدراسات هذه المدة بين 30-60 دقيقة، وهو ما يمد طفلك بالفيتامينات اللازمة التي تعزز الرغبة في تناول الطعام، كما تمنحه العناصر الغذائية المفيدة.
عصير الليمون
يمكنك تقديم عصير الليمون لأطفالك قبل وجبة الغداء، ما يعد فاتحًا للشهية، فهو محفز لإفراز عصارة المعدة الهاضمة ما يجعل الطفل يشعر بالجوع، إضافة لفوائده.
لكن يجب الحذر فلا تعطي طفلك عصير الليمون قبل وجبته الأولى، لأن هذا قد يضر بمعدته.
أطعمة الحديد والزنك
قد يكون فقدان الشهية عند أطفالك ناتجًا عن نقص الحديد والزنك، ولذلك احرصي على تضمين وجباتهم السبانخ واللحوم الحمراء والكبدة والبقوليات والمكسرات والبيض والدجاج.
المشروبات العشبية
تساعد المشروبات العشبية، مثل النعناع والحلبة، على فتح شهية الأطفال، لاحتوائها على مواد كيميائية تزيد من لعاب الفم وتحفز المعدة على إفراز الإنزيمات الهاضمة.
الفشار
يعد الفشار من الوجبات الخفيفة التي تزيد من الشهية، لكن احذري الإضافات غير الصحية كمكسبات الطعم على الفشار.
إضافات الطعام
عليك اللجوء أحيانًا إلى إضافة التوابل للأطعمة كالقرفة والنعناع والفلفل الأسود والزنجبيل، لما ينتج عنها من فتح مراكز التذوق والشم، إضافة للتخلص من الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي.
وفق “أخبار 24”.