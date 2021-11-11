شاهد.. الأمير “تركي بن طلال” يتفقد مشروعات تحسين المشهد الحضري بخميس مشيط

تفقد الأمير “تركي بن طلال” أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، مشروعات تحسين المشهد الحضاري بمحافظة خميس مشيط، وتنفيذ عدد من المشروعات البلدية.
وشملت زيارة الأمير ساحة مبنى البلدية الأمامية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3497 2م، ووقف على الأعمال المنفذة، وأعمال تسوية وتعديل المناسيب، بنسبة إنجاز 20%.
واطلع على المراحل النهائية لتنفيذ طريق الثلاثين الذي يمتد من طريق الأمير سلطان إلى شارع الأربعين بحي الرصراص، بطول 3305 أمتار، وشملت الأعمال المنفذة: أعمال ردم، وعبّارات وأسفلت وإنارة وأرصفة، بنسبة إنجاز 90%، بالإضافة إلى طريق المدينة المنورة الممتد من تقاطع الغروي إلى إشارة مستشفى النساء والولادة بخميس مشيط بطول 2000 متر.
#فيديو ||
الأمير #تركي_بن_طلال، يتفقد ميدانيًا مشروعات تحسين المشهد الحضري بخميس مشيط بمشاركة قيادات المنطقة والمحافظة، ويدشن مركز صحي بحي الضباط، كأول مركز يتم تدشينه وفق الكود العمراني لهيئة تطوير عسير و الذي يشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.#عسير_كذا_أجمل pic.twitter.com/nzxtqkNwex
— هيئة تطوير منطقة عسير (@asda_aseer) November 11, 2021
وفق “أخبار 24”.