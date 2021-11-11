“الخطوط السعودية” تقدم عرضاً استثنائياً للمسافرين من دول الخليج إلى الرياض

طرحت شركة الخطوط الجوية السعودية عرضا بقيمة 150 دولاراً، للمسافرين بين دول مجلس التعاون الخليجي والرياض.
وأوضحت أن العرض يعد استثنائيا، ويشمل طرح تذاكر سفر في الاتجاهين من محطات أبو ظبي، ودبي، والكويت، والدوحة، والمنامة، إلى الرياض، ويستمر ذلك حتى 8 ديسمبر المقبل.
ولفتت إلى أن الغرض من العرض هو إتاحة الفرصة لزيارة موسم الرياض والاستمتاع بفعالياته، وذلك باعتبارها شريكا استراتيجيا وناقلا رسميا لموسم الرياض. وفق “أخبار 24”.
ودعت الراغبين في الاستفادة من العرض إلى استخدام الرمز الترويجي “IMAGINE” عند الحجز عبر موقعها الإلكتروني، أو التطبيقات التي تعرض خدمات الشركة على الأجهزة الذكية.