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18/11/2021   9:37 ص

“التحالف”: نفذنا عملية واسعة ضد أهداف عسكرية رداً على التهديد الباليستي والمسيّرات

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أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، أن قواتها نفذت عملية واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية مشروعة في عدة مدن يمنية.

ولفت قيادة التحالف إلى أن ضرباتها استهدفت منشأة سرية لخبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية.

وأوضحت أن الضـربات الجوية شملت أيضاً أهدافاً بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف، مشيرة إلى أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات تابعة للحوثيين. وفق “أخبار 24”.

وقالت إن العملية الواسعة ضد الأهداف العسكرية جاءت استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة.

“التحالف”: نفذنا عملية واسعة ضد أهداف عسكرية رداً على التهديد الباليستي والمسيّرات

أخبار المناطق
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