مستشار تربوي يُحذر من زيادة ساعات المذاكرة قبل الاختبارات.. وينصح بهذا الأمر

حذر المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري، من التأثير السلبي لزيادة عدد ساعات الدراسة والمذاكرة على تركيز الطلاب بشكل عام.
وقال العامري خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، إن زيادة عدد ساعات المذاكرة بالأيام الأخيرة قبل الاختبارات يُفقد الطالب تركيزه، ناصحاً باتباع طريقة “تجزئة الوقت” من أجل توجيه موجات الدماغ لديه.
وأضاف أن تلك الطريقة تكون من خلال توقف الطالب عن المذاكرة كل 45 دقيقة للحصول على راحة 10 دقائق، ثم يقوم بتغيير المكان بالكامل ويُمارس أي نشاط مختلف قبل العودة للمذاكرة مجدداً. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. محمد العامري لـ #الإخبارية: زيادة عدد ساعات الدراسة والمذاكرة قد يؤثر على أداء الطالب في الاختبار بشكل سلبي .. بعد 45 دقيقة من المذاكرة سيفقد الطالب تركيزه#برنامج_120 pic.twitter.com/My6ZIwzRrT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021