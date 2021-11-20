بالفيديو.. شابة تبتكر حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية وبشكل ذاتي القيادة.. وهذه قصتها

نجحت خريجة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، في ابتكار تصميم لحافلة تعمل بالطاقة الكهربائية وبشكل ذاتي القيادة.
وأوضحت الخريجة ياسمين الرميح، أن الابتكار الذي جاءت فكرته قبل عامين يهدف إلى تقليل التلوث البيئي الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري داخل المركبة.
ونوهت خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنها بدأت تنفيذ الفكرة على الأرض قبل قرابة عام ونصف، مشيرةً إلى أن الجامعة ساهمت بشكل كبير في نجاح فكرتها والتوصل لهذا الابتكار. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الحافلة التي عملت على ابتكارها تتميز بالزجاج العازل للحرارة والضوء القوي، كما أنها تناسب بيئة المملكة وخاصة توجهات مدينة نيوم من ناحية الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
سعودية تبتكر حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية ذاتية القيادة..
“ياسمين الرميح” تكشف لياهلا تفاصيل ابتكارها الذي يهدف للحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الوقود#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SAn2ewAfNW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 19, 2021